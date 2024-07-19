İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi. Havacılık ve bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere birçok şirket bu durumdan olumsuz etkilendi. Peki, MICROSOFT ÇÖKTÜ MÜ? Microsoft ne zaman düzelecek?

MICROSOFT ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Microsoft Store şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

"SKY NEWS BU SABAH CANLI YAYIN YAPAMADI"

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, "Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz" dedi.

Küresel bir teknoloji kesintisi, İspanyol havaalanları, bir Türk havayolu şirketi ve Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki operasyonları etkiliyordu.

"UÇUŞLAR GELİYOR GİDİYOR AMA GECİKMELER OLABİLİR"

Avustralya'nın başkenti Sydney'in havalimanı sözcüsü "Uçuşlar geliyor ve gidiyor ancak akşam boyunca bazı gecikmeler olabilir" dedi. İngiltere'nin sağlık rezervasyon sistemi sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkililerine göre şu an "çevrimdışı".

Alman Borsası ise işlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı; "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

THY: SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ AKSİYONLAR ALINIYOR

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.