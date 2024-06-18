Üye Girişi
Haberler

Nvidia, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nvidia, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak dünyanın en değerli şirketi oldu. ABD'li çip üreticisinin piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle 3,34 trilyon dolara ulaştı.

California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135,96 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Nvidia, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

NVIDIA EN DEĞERLİ ŞİRKET OLDU

Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı. Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı. Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

California Microsoft Teknoloji Finans Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında hayatını kaybetti

 Kazada 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Eylem Tok'tan sonra oğlunun duruşması da ertelendi

Kazada 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Eylem Tok'tan sonra oğlunun duruşması da ertelendi

 İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

 Netanyahu'dan protestolara ilk yorum: İç savaş çıkmamalı, İran'ın bizi çembere almasını engellemeye çalışıyoruz

Netanyahu'dan protestolara ilk yorum: İç savaş çıkmamalı, İran'ın bizi çembere almasını engellemeye çalışıyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title