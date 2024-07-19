DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ? Denizbank mobile neden girilmiyor? İnternet ve mobil bankacılık neden açılmıyor?

Bugün, 19 Temmuz 2024, DenizBank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığı hizmetlerinde erişim sorunları yaşanıyor. Denizbank çöktü mü merak ediliyor. Denizbank uygulamasına giremeyen vatandaşlar, bu sorunun cevabını araştırıyor. Sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar mobil uygulamaya ve internet bankacılığına giriş yaparken bağlantı hataları ve "oturum kapandı" mesajlarıyla karşılaştı. Peki, Denizbank mobile neden girilmiyor? İnternet ve mobil bankacılık neden açılmıyor?

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

DenizBank'ın mobil uygulamasında erişim sorunları yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı uygulamaya giriş yaparken bağlantı hatalarıyla karşılaştı. Bu sorunların teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtiliyor.

DENİZBANK MOBİL'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcı raporları Denizbank şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.