Üye Girişi
Haberler

Apple, 1 trilyon dolarlık marka değerini aşarak dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık markası oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD teknoloji devi Apple, marka değerini 1 trilyon dolara çıkararak dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık markası oldu. Kantar'ın BrandZ küresel sıralamasına göre, Apple'ın marka değeri geçen yıla göre %15 artış gösterdi. Bu başarıyı 753 milyar dolarlık değeriyle Google ve 713 milyar dolarlık değeriyle Microsoft izledi. Ayrıca, Apple'ın piyasa değeri 3,18 trilyon dolara ulaştı.

ABD teknoloji firması Apple'ın marka değeri, geçen yıla göre %15 artarak 1 trilyon doları aştı. Kantar'ın BrandZ küresel sıralamasına göre iPhone üreticisi, 2024'te üst üste üçüncü yıl dünyanın en değerli markası unvanını korudu. Apple'ı, 753 milyar dolarlık değeriyle Alphabet'in Google'ı ve 713 milyar dolarlık değeriyle Microsoft izledi.

Bu hafta başında Apple, iPhone talebini yeniden canlandırması ve dalgalı tüketici harcamaları ile yeniden güçlenen teknoloji rakipleri nedeniyle satış düşüşünü tersine çevirmesi beklenen yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı.

3,18 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple, 3,22 trilyon dolarla Microsoft'un hemen arkasında ve 2,97 trilyon dolarla yapay zeka çipi devi Nvidia'nın önünde yer aldı.

Yapay zeka coşkusu ve çip talebindeki patlamadan yararlanan Nvidia, Kantar'ın dünyanın en değerli ilk 10 markası listesine ilk kez girdi. Marka değeri bir yıl öncesine göre neredeyse üç kat artarak 200 milyar doları aştı ve Nvidia'yı en değerli altıncı marka yaptı.

Kantar, "Nvidia'yı gerçekten öne çıkaran şey, perakende ve kurumsal yatırımcıların firmanın teknoloji dünyasındaki en büyük yenilikçi anlatıların merkezindeki konumuna olan inancı - üretken yapay zeka, otonom mobilite ve mekansal bilişim gibi yenilikler" dedi.

Danışmanlık firması, araştırmasının 54 pazarda 532 kategoride 4,3 milyondan fazla tüketici görüşmesini ve 21.000 farklı markayı kapsadığını belirtti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

Microsoft Google Apple Teknoloji Finans Ekonomi Haberler

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM'de tansiyonu yükseltti

AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM'de tansiyonu yükseltti

 Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı

Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı

Bakmadan Geçme

Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman getirilir? Teşrik tekbiri hangi gün başlayacak? YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? YKS ne zaman açıklanacak? TYT- AYT- YDT ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları nereden öğrenilir? HRANT DİNK KİMDİR? Hrant Dink kaç yaşında ve neden öldü? Motorine zam gelecek mi? Mazot fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam gelecek mi? EURO 2024 ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası nerede, hangi şehirlerde? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ #9728 12 Haziran (bugün) hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Altay Bayındır, Beşiktaş ile mi anlaştı? Altay Bayındır, Beşiktaş'a mı gidiyor? Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı İle Tatlı Sert sezon finali mi yapacak, ne zaman? Müge Anlı sezon finali tarihi! Bugün voleybol maçı var mı? 12 Haziran kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? Voleybol milli takım maçı hangi kanalda? Voleybol milli takım Türkiye - Tayland ne zaman, saat kaçta? Voleybol kadınlar ligi filenin sultanları maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak? Müsavat Dervişoğlu kimdir? Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi! LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR 2024? LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı! GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? Süper Kupa finali hangi tarihte, nerede?
10 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

10 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title