Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur bekleniyor

16.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:25
Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesiminde aralıklı yağmur tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların ise mevsim normalleri ve yer yer üzerinde olacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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