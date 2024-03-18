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Erzurum'da Kar Yağışı Devam Ediyor

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Erzurum'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şehri beyaz bir örtüye bürüdü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceğini bildirdi. Kar yağışının Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Erzurum'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şehri yine beyaz bir örtüye bürüdü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceğini; yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde kar yağışlı, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde ise sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçeceğinin beklendiğini ifade etti. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji Erzurum için Cuma gününe kadar kar yağışı tahmininde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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