Lübnan'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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Lübnan'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Lübnan'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerinde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerinde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Beyrut'ta öğleden sonra toplanan bir grup Lübnanlı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınları ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Bizler ölelim Filistin yaşasın" şeklinde sloganlar attı.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda da Filistinli gruplar ile Lübnanlıların katılımıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trabluşsam kentinde düzenlenen yürüyüşte de Filistin ve Kudüs'e destek sloganları atıldı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs Günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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