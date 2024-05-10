Balıkesir Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Ediyor

Balıkesir'de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Balıkesir Üniversitesi öğrencileri çadır nöbeti başlattı.

Çağış Yerleşkesinde çadır nöbeti başlatan öğrencilere, Balıkesir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile akademisyenler de destek verdi.

Gazze için çadır nöbetinde bulunan öğrenciler, saldırıları anlatan fotoğrafları da sergiledi.

Rektör Oğurlu, gençlerin gerçekleştirdikleri nöbet ile Gazze'de yaşanan zulme ve insanlık dramına bir kez daha dikkat çektiklerini belirterek, etkinliği yürütenlere de duyarlılıkları için teşekkür etti.