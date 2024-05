Nevşehir'de Anneler Günü'nde İsrail'i protesto ettiler

Nevşehir'de bir araya gelen anneler, Anneler Günü'nde oturma eylemi yaparak, İsrail'i protesto etti, Gazze'deki annelere destek verdi.

Nevşehir'de bir çok sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Filistin İnisiyatifi adına konuşma yapan Sedef Öğütgen; "7 aydır Gazze'de devam eden soykırım da, 9 binin üzerinde kadın 14 binden fazla bebek ve çocuk katledildi. Bizler Türkiyeli Anneler olarak artık Filistin'de çocukların öldürülmelerini izlemek istemiyoruz" dedi. Öğütgen, "Bugün burada anneler günü münasebetiyle ülkemizde ve tüm mazlum coğrafyalardaki annelerimizi anmak için bir aradayız. Biz, uğruna can verdiğimiz vatan toprağımıza ana diyen bir milletin, cenneti anaların ayaklarının altına seren bir inancın mensuplarıyız. İnancımızın da kültürümüzün de en kutsal varlıklarındandır anne. Annelerimiz bizlere sevgiyi, saygıyı, şartsız fedakarlık ve sabrı öğreten şefkat kaynağımızdır. 7 aydır Gazze'de devam eden soykırım da 9 binin üzerinde kadın 14 binden fazla bebek ve çocuk katledildi. Bizler Türkiyeli Anneler olarak artık Filistin'de çocukların öldürülmelerini izlemek istemiyoruz. Parçalanmış çocuk cesetlerinin görüntülerine artık kalbimiz dayanmıyor. Beyaz kefeninden hala kanı akan çocuklarına sarılan anneler bizim kız kardeşimizdir ve kardeşlerimizin artık bu acıları yaşamalarını istemiyoruz. Bugün burada yan yana dizilen şehit bebeklerimizin her biri Gazze'de katledilen bir çocuğu temsil etmektedir. Gazze'de katledilen tüm çocukları burada yan yana koymuş olsaydık Nevşehir sokaklarına sığmayacaktı. Ey değerli Gazzeli anneler, sizin çocuklarınızın bizim çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Gazze'de çocuklar gece uyudukları yataklarında sabah güvenle kalkabilene kadar sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Zaferin adım adım geldiğini görüyoruz, hissediyoruz, dua ediyoruz. Ey değerli Gazzeli anneler, acılarınız acılarımızdır. Onurlu direnişinizi uzaktan izliyor ve bize verdiğiniz dersleri ezberliyoruz. Ey Müslümanlar Gazze'de şehit olan her çocuğun cenaze evi bizim evimizdir yüreğimizdir. Bu kadar şehit cenazemiz varken lütfen bu hayatı normal bir şekilde yaşamayın. Yaşananları unutmayın, unutturmayın. Evlerinize katillerin mallarını sokmayın! Unutmayın ki çocukların katledildiği bir dünyada hiç kimse masum değildir" dedi. - NEVŞEHİR