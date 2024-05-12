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Edirne'de Anneler Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı

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Edirne'de polis ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla alışveriş merkezinde kadınlara karanfil dağıttı. İsrail'in saldırıları protesto eden grup da açıklama yaptı. Enez ilçesinde ise jandarma ekipleri Anneler Günü'nü kutladı.

Edirne'de, polis ekipleri Anneler Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinde alışverişe gelen kadınların gününü kutladı.

Vatandaşlar da polis ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

İsrail'in saldırıları protesto edildi

Peygamber Sevdalıları Vakfı Edirne Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Eski Cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kübra Ersalas, saldırılarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyledi.

Gazzeli annelerin yanında olduklarını belirten Ersalas, "Anneler olarak Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." dedi.

Anneler Günü

Edirne'nin Enez ilçesinde, jandarma ekipleri Anneler Günü'nü kutladı.

Abdurrahman köyü girişinde yol kontrolü yapan ekipler, kadınlara karanfil dağıttı.

Vatandaşlar da jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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