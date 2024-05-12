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İsrail karşıtı protestoların damga vurduğu Eurovision 2024'ü İsviçre kazandı

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İsveç'in Malmö kentinde İsrail karşıtı protestoların gölgesinde geçen Eurovision 2024 şarkı yarışmasını İsviçre kazandı. İsrail'in temsilcisi ise yarışmayı 5. sırada tamamladı.

İsrail karşıtı protestoların damga vurduğu Eurovision 2024'ü İsviçre kazandı

STOCKHOLM - İsveç'in Malmö kentinde İsrail karşıtı protestoların gölgesinde geçen Eurovision 2024 şarkı yarışmasını İsviçre kazandı.

Bu yıl 68'insi düzenlenen yarışmada İsviçre temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puanla birinci oldu. Yarışmayı Hırvatistan temsilcisi ikinci, Ukrayna temsilcisi ise dördüncü sırada tamamladı. Gazze'de soykırım yapmakla suçlandığı için katılımının yasaklanması istenen İsrail'in temsilcisi ise yarışmayı 5. sırada tamamladı.

İsrail temsilcisi yuhalandı

İsrail temsilcisi Eden Golan, final gecesindeki sahne performansı sırasında izleyiciler tarafından protesto edildi. Salondaki izleyicilerden birçoğunun İsrailli katılımcıyı yuhaladığı ve "Filistin" sloganı attığı duyuldu. Belçika televizyonu yayını kesti. Belçika ulusal televizyonu VRT, İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğü ihlalleri nedeniyle kınamak ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapmak amacıyla Eurovision 2024 finalinin yayınını kesti. Kanalın yayınladığı açıklamada, "Bu bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca, İsrail'in basın hürriyetini yok ettiğini ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle yayınımıza ara veriyoruz. Derhal ateşkes" denildi.

Binlerce gösterici İsrail'in katılımını protesto etti

Yarışmaya ev sahipliği yapan Malmö kentinde binlerce savaş karşıtı gösterici, İsrail'in müsabakaya katılımını protesto etti. Şehir merkezinden yarışmanın yapılacağı arenaya yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı. Protestocular, yarışmanın "United by music" (Müzikle birleş) olarak belirlenen resmi sloganına gönderme yaparak "Eurovision, soykırımla birleş" şeklinde slogan attı.

İklim aktivisti Greta Thunberg polis tarafından uzaklaştırıldı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Eurovision şarkı yarışması finali öncesinde İsrail'in müsabakaya katılımını protesto ederken polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Malmö Arena yakınlarındaki protesto sırasında basına konuşan Thunberg, "Eurovision organizatörlerinin bir soykırım gerçekleştirmekte olan İsrail'in katılımına izin vermelerinin çok çirkin olduğunu ve bunun bir mazereti olamayacağını düşündüğümüzü ortaya koymak için burada bulunuyorum" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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