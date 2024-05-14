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Almanya'da Filistin Destekçileri Berlin Teknik Üniversitesi Kampüsünde Gösteri Yaptı

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Almanya'da bir grup Filistin destekçisi, Berlin Teknik Üniversitesi kampüsünde Filistin ile dayanışma gösterisi gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılar protesto edildi.

Almanya'da bir grup Filistin destekçisi, Berlin Teknik Üniversitesi kampüsünde Filistin ile dayanışma gösterisi gerçekleştirdi.

"Berlin Öğrenci Koalisyonu" grubu, üniversite kampüsünde İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, "Hepimiz Filistinliyiz", "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Berlin Teknik Üniversitesi kampüsünde, "Sessizliğiniz mecburiyetten", "Hemen şimdi ateşkes" yazılı pankart ve dövizler açan göstericiler daha sonra dağıldı.

"Berlin Öğrenci Koalisyonu" grubu, Humbold ve Berlin Hür üniversitelerinde de eylem yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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