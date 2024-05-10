Van YYÜ'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki ( Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kampüs içerisinde "sessiz yürüyüş" yaptı.

Cuma namazının ardından Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, merkezi yemekhane binasına kadar "sessiz yürüyüş" yaptı.

Burada akademisyenler ve öğrenciler adına açıklama yapan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Bu saldırıları en sert şekilde kınadıklarını belirten İslam, şunları kaydetti:

"Siyonizm'in Gazelli kardeşlerimize teklif ettiği, 'Ya öleceksiniz, ya da kölem olmaya rıza göstereceksiniz' dayatmasına karşıyız. Kendilerini üstün ırk olarak gören, Filistin'i de vaadedilmiş toprak olarak kabul eden siyonist İsrail terör devleti, dünyada işgal ve soykırım için ayaklanan, sesini yükselten halkların, masum ve haklı protestolarına dahi tahammül edemiyor. Siyonistleri destekleyen sözde insan hakları savunucusu modern batının yöneticileri de insancıl protestoları bastırmak için şiddet kullanıyor. Bugün siyonistlere her anlamda destek veren Batı dünyasının yöneticileri bir gün sıranın onlara geleceğini bilmiyorlar mı? Bizler tarih boyunca hiçbir zaman bir toplumu düşman olarak görmedik. Her zaman zalimin karşısında durduk. Bizim karşı çıkışımız Yahudilere değil kendileri dışında tüm dünyayı düşman olarak gören siyonistleredir. Amerika başta olmak üzere pek çok ülkedeki bazı Yahudiler, İsrail terör devletinin katliamlarına karşı çıkıyor. Protestolara katılıyorlar."

Siyonistlerin aslında tüm dünya için tehlike arz ettiğini aktaran İslam, "Gazelli kardeşlerimiz aslında önce İslam aleminin sonra da insanlık onurunu kanlarıyla, canlarıyla kadın çocuk demeden koruyor. Bizler fiili olarak kardeşlerimizin yanında olamıyoruz. Ancak kardeşlerimizin yaşadığı zulmü gündemde tutmak zorundayız. Önce aklımızı ve duygularımızı işgalden kurtarmalı sonra da gücümüz nispetinde sesimizi yükseltmeliyiz." diye konuştu.