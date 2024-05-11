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Tokyo'da Filistin'e Destek İçin İntifada Yürüyüşü

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistin'e destek için İntifada Yürüyüşü'ne katılan yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistin'e destek için İntifada Yürüyüşü'ne katılan yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dünyanın farklı noktalarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en merkezi semtlerinden Shibuya'da Filistin'e destek için "İntifada Yürüyüşü" yapıldı. Japonya'da yaşayan Filistinliler tarafından organize edilen yürüyüşe katılan yüzlerce kişi "Soykırımı durdurun", "Nehirden denize özgür Filistin", "Gözlerini aç, sesini yükselt", "Refah'a dokunma" ve "Yaşasın direniş, yaşasın intifada" sloganları atarak İsrail'e tepki gösterdi. Protestocular, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmak ve ateşkesi sağlamak üzere harekete geçmeye çağırdı.

"Gerçek teröristlerin kimler olduğunu biliyorum"

Yürüyüşün organizatörlerinden olan Filistinli Ayda Arafat, sadece insanları eğitmek ve farkındalık oluşturmanın artık yeterli olmadığını belirterek, "Artık bir devrimin gerçekleşmesini ve insanların önemli olan şeyi görmesini sağlama zamanı" dedi. İnsanların dikkatini Gazze'de yaşananlara çekmek için 7 aydır çaba gösterdiklerini vurgulayan Arafat, "Artık yeter! Filistin gerçekten özgür olana dek durmayacağız!" ifadelerini kullandı. Filistinlilere destek için eyleme katıldığını söyleyen Japon Kotaro Shima ise, "Gazze'de nelerin olduğunu ve gerçek teröristlerin kimler olduğunu biliyorum" dedi. ABD ve İsrail'in politikalarını desteklediği için Japonya hükümetine kızgın olduğunun altını çizen Shima, "İnsanlıkla dayanışma için buradayım" diye konuştu. Adını açıklamak istemeyen bir diğer eylemci de, İsrail ordusunun yürüttüğü soykırıma karşı çıkmak için yürüyüşe geldiğini ifade etti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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