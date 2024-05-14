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Japonya, Güney Kore liderinin tartışmalı adaları ziyaretini protesto etti

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Japonya hükümeti, Güney Koreli siyasi parti liderinin tartışmalı adaları ziyaret etmesini protesto etti. Japonya'nın iptal talebine rağmen gerçekleşen ziyaret kabul edilemez olarak nitelendirildi.

Japonya hükümeti, Güney Koreli siyasi parti liderinin, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) Japonların "Takeşima", Güney Korelilerin ise "Dokdo" olarak adlandırdığı tartışmalı adaları ziyaret etmesini protesto etti.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore'de muhalif Kore'yi Yeni İnşa Partisi (RKP) lideri Cho Kuk'un tartışmalı adalara ziyaretine tepki gösterdi.

Hayaşi, "tamamıyla kabul edilemez" şeklinde nitelediği ziyaretin " Japonya'nın iptal talebine rağmen" düzenlendiğini belirtti.

Ziyareti protesto ettiklerini kaydeden Hayaşi, adaların "tarihsel gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde Japonya'nın iç bölgesi" olduğunu savundu.

RKP lideri ve Güney Kore'nin eski Adalet Bakanı Cho Kuk, beraberindeki heyetle dün bölgeyi ziyaret etmişti.

Cho Kuk ziyaretinde, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Japonya'ya karşı izlediği politikayı eleştiren bildiriyi okumuştu.

Tartışmalı adacıklar

Japonya'nın "Takeşima", Güney Kore'nin ise "Dokdo" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore'nin kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personelinin konuşlandırdığı biliniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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