Dicle Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

DÜ Rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizlerle, kafe ve restoranların bulunduğu bölgeye kadar yürüyerek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısında bulunan grup adına basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Selçuk Arslan, 7 Ekim'den bu yana aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünyadaki vicdan sahibi insanların sürekli sokaklarda seslerini yükselterek Filistinli mazlumlara destek olmaya çalıştığını belirten Arslan, "Son zamanlarda ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenciler bu zulme karşı yüksek bir sesle tepki göstermişlerdir. Siyonizmi destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.