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Çorum'un Dodurga Belediye Başkanı İşçileri Ziyaret Etti

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Çorum'un Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, madendeki toprak kayması riski nedeniyle işçilerin ücretsiz izne ayrılmasını protesto eden işçileri ziyaret etti. Çetinkaya, işçilerin sorun ve taleplerini dinledi ve işverenle görüşmeler yapacağını belirtti.

Çorum'un Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, işletme yönetiminin madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne ayırması nedeniyle eylem başlatan işçileri ziyaret etti.

Çetinkaya, ziyarette işçilerle görüşerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra işletme yöneticileriyle görüşen Çetinkaya, işçilerle işveren arasındaki sorunun çözülmesi amacıyla Ankara'da da görüşmeler yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Çetinkaya Dodurga Çorum Politika Ekonomi Güncel Haberler

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