Gürcistan'da Yabancı Etki Yasası Protestoları

Gürcistan'da hükümetin yasalaştırmak istediği "yabancı etki" yasa tasarısını protesto edenlere polis müdahale etti.

Rusya'nın resmi TASS haber ajansının Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, protestolarda 20 kişi tutuklandı. Bunlar arasında ABD uyruklu iki kişi ve bir Rus yer alıyor.

Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana tarihindeki en büyük protestolardan birine sebep olan tasarı, bugün parlamentoda son kez görüşüldü ve Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi.

Muhalefet milletvekilleri görüşmelere zamanında yetişemediklerini belirterek şikayet ettiler.

Yasa tasarısı Salı günü parlamentoda oylamaya sunulacak ve kabul edilirse yasalaşacak.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze Pazar günü yaptığı açıklamada tasarıyı yasalaştırma sözü verdi.

Gürcistan Parlamentosu önünde Pazar gecesi yapılan protestolara on binlerce kişi katıldı.

Pazartesi günü binlerce kişinin sürdürüğü eylemlerde sabahki oturum öncesinde parlamentoya gelen iktidar partisi milletvekilleri "köleler" ve "Ruslar" sloganları ve bağırışlarıyla karşılandı.

Göstericilerin, milletvekilerinin parlamento binasına girmesini engellemelerini önlemek amacıyla bina önüne çevik kuvvet ve TOMA'lar yerleştirildi.

Parlamentoda görüşmelerin başlamasıyla polis ana meydandan çekildi, ancak gösteriler devam etti.

Muhaliflerin "Rus yasası" diyerek eleştirdiği yasa tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kurumların "yabancı etki ajanı" olarak kaydedilmesi ve ceza almasını öngörüyor.

BBC'ye konuşan ve tasarıyı protesto eden bir öğrenci, "Rus yasasını protesto ediyoruz çünkü bizim evimiz Avrupa, Avrupa'yı istiyoruz. Bu hepimizin seçimi ve gecelerimizi burada geçiriyoruz. Yorgunuz ama hala savaşıyoruz. Ve Avrupa'ya ulaşmamızın tek yolu da bu bence. Bazı öğrenciler daha bize katılacak. Bu gece burada büyük bir eylem yapacağız ve pes etmeyeceğiz. Yani daima Avrupa" dedi.

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yasanın STK'ların finansmanına şeffaflık getirmek ve ülkeyi dış etkilerden korumak için gerekli olduğunu savunuyor.

Ülkede muhalefet liderleri İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a tasarıya karşı sesini yükseltmesi çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geçen hafta protestoculara yönelik muameleden "derin rahatsızlık duyduğunu" belirtmiş ve "taciz ve fiziksel saldırı" haberleri hakkında bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gürcü halkının "Avrupalı ??bir gelecek" istediğini söyledi ve yasa koyucuları "Avrupa yolunda ilerlemeye" çağırdı.

AB Aralık ayında Gürcistan'a aday statüsü verdi, ancak yasa tasarısının üyelik sürecini riske atabileceği konusunda uyarıda bulundu.