Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Protestolar Devam Ediyor

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protestolar yaklaşık 1 aydır devam ederken, bugün düzenlenen protestoya yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Gürcistan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Tiflis'teki Cumhuriyet Meydanı, Marjanişvili Meydanı, 300 Aragveli Meydanı ve Expo Georgia'nın önünde toplanan binlerce kişi, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısını bir kez daha protesto etti. Protestoya yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı tahmin edilirken, göstericiler, sık sık "Yaşasın Gürcistan" ve "Rus yasasına hayır, Avrupa'ya evet" sloganları atarak Avrupa Meydanı'na doğru yürüdü.

Yürüyüşe çeşitli muhalefet partilerinin temsilcileri de katılırken, yürüyüş nedeniyle Avrupa Meydanı da dahil olmak üzere şehrin farklı noktalarında ulaşım felç oldu.

İktidardaki Gürcü Hayali partisinin Parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısını "Rus yasası" olarak nitelendiren göstericiler, söz konusu yasanın ülkenin Avrupa Birliğine entegrasyonuna karşı olduğunu belirtiyor.

Tasarının üçüncü okuma için parlamentoya sunulması bekleniyor

Gürcistan parlamentosunda 1 Mayıs'ta yapılan oylamada, 23'e karşı 83 oyla yasa tasarısı ikinci okumada da onaylanmıştı. Tasarının, 3'üncü ve son okuması pazartesi günü parlamentonun Hukuk Komitesi'nde müzakere edilecek. Müzakerelerin ardından tasarının 3'üncü okuma için parlamentoya sunulması bekleniyor. Yasa tasarısını son okumda da onaylanması halinde yasalaşması için cumhurbaşkanı onayına gönderilecek. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise yasa tasarısına veto edeceğini bildirmişti. - TİFLİS