Belçika'da İsrail'e Silah Satışını Protesto Eden Göstericiler

Belçika'nın Valon bölgesinde bir grup gösterici, Belçika'nın İsrail'e silah satışını yasaklaması çağrısıyla protesto düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 219 gündür devam ederken, Belçika'da İsrail'e yapılan silah satışı protesto edildi. Valon bölgesinde yer alan Namur şehrinde bir araya gelen bir grup gösterici, Belçika'nın İsrail'e silah satışını yasaklaması çağrısıyla protesto düzenledi. Eylemciler, Valon bölgesinde üretilen silahların İsrail'e satışına son verilmesi için Valon Parlamentosu'nu da derhal karar almaya çağırdı.

Göstericiler, parlamento binası önünde düzenledikleri protestoda, "Belçika'dan giden silahlarla İsrail Gazze'de katliam yapıyor", "Soykırımı durdur", "Susmak ortak olmaktır" ve "Silah satışını durdurun" yazılı pankartlar açtı. Sessiz bir şekilde parlamento önünde protesto yapan kalabalığa polisler eşlik ederken, protestonun ardından grup olaysız şekilde dağıldı. - BRÜKSEL