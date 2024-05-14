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Fransa'da Öğretmen Sendikaları Hükümetin Eğitim Reformlarına Karşı Eylem Çağrısı Yaptı

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Fransa'da öğretmen sendikaları, hükümetin eğitim sistemine ilişkin reformlarına karşı eylem çağrısı yaptı. Sendikalar, öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını öngören reformu protesto ederek, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını savundu.

Fransa'da öğretmen sendikaları, hükümetin eğitim sistemine ilişkin reformlarına karşı eylem çağrısı yaptı.

Snes-FSU öğretmen sendikasından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ortaokullarda hayata geçirmek istediği, öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını öngören "bilgi şoku" reformu protesto edildi.

Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan sendika, böylesi bir uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını savundu.

Öte yandan sendika, reformun, Fransız eğitim sisteminin hakkaniyet ve kaynaştırma prensiplerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen sendikasının açıklamalarına, SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi diğer eğitim sendikaları da destek verdi.

Sendikalar, hükümet reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı eylem çağrısı yaptı.

Fransa Başbakan Gabriel Attal, eğitim bakanı olduğu aralık ayında söz konusu düzenlemelerin duyurusunu yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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