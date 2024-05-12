Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protestoları Devam Ediyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi, hükümetin bu yıl parlamentoya yeniden sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına tepki gösterdi.

Gürcistan'da geçen yıl da protestolara neden olan ancak iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından bu sene tekrar sunulan tasarıya karşı gösteriler devam etti.

Tiflis'te akşam farklı noktalarda buluşan binlerce gösterici, tasarının parlamentodan geri çekilmesi çağrısını yineledi.

Avrupa Günü dolayısıyla yürüyüş yapan göstericiler, Avrupa Meydanı'nda bir araya geldi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden de başkente gelen göstericiler, burada tasarı karşıtı sloganlar attı.

Kalabalık dolayısıyla Avrupa Meydanı kavşağı ve bağlı sokaklar da trafiğe kapatıldı. Yürüyüş nedeniyle bazı noktalarda araç trafiği oluştu.

Bazı Gürcü sanatçıların da konser verdiği gösteride, protestocular Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıdı.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısını bir "Rus yasası" olarak nitelendiren göstericiler, yarın Parlamento önünde yeniden toplanacaklarını duyurdu.

Ancak göstericilerin bir kısmı, gece yarısına doğru Parlamento Binası'nın önünde toplanarak yasa karşıtı sloganlar atmaya devam etti.

Gürcistan'da gösteriler yaklaşık bir aydır devam ediyor

Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya tekrar sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı iki onaydan geçti

Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

Parlamentodaki üçüncü oylama için ileriki günlerde hukuk komitesi oturumu yapılacak.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, hükümet olarak açık ve şeffaf şekilde çalıştıklarını belirterek, ülkesinde faaliyet gösteren ve finansmanı yurt dışından sağlanan kurumları da açık ve şeffaf faaliyet göstermeye davet etti. Kobakhidze, bazı STK'leri ülkede geçen yıllarda gerginlik ve istikrarsızlık yaratmakla suçlayarak, söz konusu yasa tasarısının ülkenin güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, 3 Mart'ta partinin Tiflis'teki merkezinde yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Geçen yıl da gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.