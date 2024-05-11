Konya'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bisiklet turu düzenlendi

Konya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenlendi.

Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan kalabalık, yağmur altında bisikletlerine Filistin bayrakları astı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da 1917'den beri ateş, kan ve barutun hiç eksik olmadığını söyledi.

Bu felaketler sonucunda on binlerce insanın yerinden ve yurdundan edildiğini ifade eden Uysal, "Emperyalist güçler, sanki bu olayların başlangıç noktası 7 Ekim gibi bir tablo çizmeye çalışıyor." dedi.

Uysal, bu bölgedeki hançerin çıkarılıp defedilmesi gerektiğini anlattı.

Filistin'deki yerel halkın, kendi topraklarına dönmesini istediklerini aktaran Uysal, "Bu işgalin bitmesini, nehirden denize kadar özgür bir Filistin'in olmasını istiyoruz. İşgalci güçlere gereken tepkileri herkesin göstermesini istiyoruz. Halkımız da bu konuda gerekeni yapıyor, yapmaya da devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılan kalabalık, tekbirlerle Mevlana Meydanı'na kadar bisiklet sürdü.