Motokuryeler, üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesini meslektaşları protesto etti.

Tarihi Şadırvan önünde toplanan motorkuryeler "Paket değil can taşıyoruz" ve "Sipariş mi? Canımız mı? Hangisini daha hızlı teslim edelim?" yazılı dövizler açtı.

Grup adına konuşan motorkurye Fatih Uçarcı, yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü aktardı.

Uçarcı, herhangi bir siyasi parti ya da bir markaya mensup olmadıklarını ifade ederek, "Burada birlik beraberlik açısından bir şeyler yapalım istedik. Kuryeliğin zorluklarını göstermek istedik. Umarım sesimizi bir nebze duyurabilmiş olalım. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz ve önemsenmiyoruz." dedi.

Motokuryeler daha sonra hayatını kaybeden arkadaşlarını anma amacıyla şehir turu attı. Ardından cinayetin işlendiği sokakta birlikte dua etti.