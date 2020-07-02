Korona virüs gölgesinde ilk düğün mesafeli halaylarla yapıldı Bingöl'de Korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı.

Bingöl'de Korona virüs (Covid-19) gölgesinde ilk düğün yapıldı. Ateşler ölçüldü, maskeler takıldı, halaylar 1 metre aralıklarla çekildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde dün itibariyle düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Bingöl'de dünya evine giren Tuba Kişi ve Umut Kişeçok çiftinin düğün töreni Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.Tedbirler kapsamında düğüne katılan tüm misafirler önce kayıt edildi, ardından da ateşleri ölçülerek içeri alındı. Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni oluşturulan masalarda, kolonya ve dezenfektan bulundurulurken, halaylar ise eskisi gibi el ele değil alkışlar eşliğinde 1 metre aralık bırakılarak çekildi. Takı merasimi ise hediyelerin zarfla takdim edilmesiyle gerçekleştirildi.

"Eski düğünleri özlüyoruz"

Korona virüs gölgesinde düğün töreni gerçekleştirdiklerini belirten damat Umut Kişeçok, düğün merasiminin kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kişeçok, "21 Mart'ta düğün tarihi almıştık ancak pandemi nedeniyle düğünler iptal edildi. 01 Temmuz'da salonların açılacağı söylenince gelip gün aldık hemen. Bugün ilk düğünü yapıyoruz ve onun heyecanı da var ayrıca. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiriyoruz düğünümüzü öncelikle ateş ölçerle ateşimizi ölçtüler, maskelerimizi taktık, eldivenlerimizi giyindik ve mesafeye tam riayet ettik. Düğünüme gelip sosyal mesafeye ve diğer kurallara uyan herkese de çok teşekkür ediyorum. Eşimi de çok seviyorum ve ona kavuştuğum için çok çok mutluyum. İnşallah bu pandemi biter ve herkes sevdiğiyle özlem duyduğumuz eski düğünlerde olduğu gibi el ele kol kola girerek evlenir" ifadelerini kullandı.

"Herkes kayıt altına alındı"

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde düğün merasimlerinin gerçekleştirildiğini kaydeden İşletme Müdürü Hasan Varol ise, "Biz zaten haftalar öncesinden hazırlıklarımızı yapıp sürekli dezenfektan çalışmaları yapıyorduk. Bugün de düğün öncesi girişlere dezenfektan kutuları yerleştirdik, gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüp, liste yapıp gelen herkesin ismini kayıt altına aldık. Olur da yakın zamanda bir vaka oluşursa düğüne gelenleri rahat tespit edelim diye. Salon içerisinde ki düzenimizi değiştirip 8'li olan masalarımızı 4 kişilik masalara çevirdik. Halayları da eskisi gibi el ele değil de alkışlar eşliğinde 1 metre aralıklar bırakarak sosyal mesafeye uydurduk ve çok ta güzel oldu her şey. Gelen misafirlerimiz de sağ olsunlar bütün kurallara uydular ve kazasız belasız atlattık. İnşallah bu hastalık bir an önce biter ve eskisi düğünlerimizi yapma fırsatı buluruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA