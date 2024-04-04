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Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari araç yayaya çarptı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Bingöl Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ACK 205 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki A.A'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.A, ambulansla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlardan Ekrem Ayçeman, aynı bölgede yaklaşık 2 hafta önce de ölümlü bir trafik kazası meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Solhan Güvenlik Yaralanma Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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