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Bingöl, Şırnak ve Batman'da Otizm Farkındalık Etkinlikleri

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Bingöl, Şırnak ve Batman'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulunun düzenlediği etkinlikte, Vali Ahmet Hamdi Usta, özel bireyler ve aileleri ile okul bahçesinden Genç Caddesi kavşağına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada otizmli çocuklar, Vali Usta ile el baskısı tekniğiyle boyama yaptı.

Vali Usta, gazetecilere, otizm konusunda sadece bir gün değil, hayatın tüm evresinde ve yılın tüm günlerinde farkında olunması gerektiğini söyledi.

Otizmin hayatın bir gerçeği olduğunu dile getiren Usta, "Farkında olmamız yetmez, otizmli bireylere her türlü imkanı sağlamak lazım." dedi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da katıldı.

Şırnak

Cizre Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı.

Kızılay Gönüllü Merkezinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, otizmin bir engel değil, farklı bir bakış açısı olduğunu belirtti.

İke, otizmli bireylerin topluma kazandırılması için farkındalık oluşturulmasının önemini ifade etti.

Etkinlikte çocuklar hazırladıkları gösterileri sundu. Cizre Kızılay Gönüllü Merkezi tarafından çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

Etkinliğe, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Faruk Özervarlı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Batman

Batman Üniversitesince merkez kampüste düzenlenen etkinlikte, yetenekli özel çocuklar tarafından yapılan resimlerden oluşan sergi gezildi.

Daha sonra otizmli çocuklar piyano çaldı, müzik dinletisi sundu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak her zaman özel bireylerin yanında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Şırnak Batman Otizm Dünya Etkinlik Sağlık Güncel Haberler

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