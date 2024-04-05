Solhan'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. İlçedeki aynı bölgede, geçtiğimiz günlerde de bir otomobil çocuğa çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Muş kara yolu üzerinde Bingöl Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ACK 205 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın çarptığı yaya, tedavi edilmek üzere Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Solhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde de aynı yerde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpmıştı. Kaza nedeniyle genç kız hayatını kaybetmişti. İlçedeki vatandaşlar, söz konusu bölgede tedbir alınmasını talep etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL