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Solhan'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polisler için Ulu Cami'de gerçekleştirilen mevlit programına, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Hasan Boncuk, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasının ardından ülkenin huzuru, birlik ve beraberliği için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara gül suyu ve kek ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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