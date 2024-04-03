Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı'nı Tebrik Etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Bingöl'de düzenlenen "Okul Sporları Gençler Futsal Grup Birinciliği" yarışmalarında bölge şampiyonu olan Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı'nı tebrik etti.

25-28 Nisan tarihleri arasında Kars'ta düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'ne katılacak olan takımla bir araya gelen Kökrek, kız oyuncuların istek ve taleplerini dinledi. Kızlarla sohbet eden Kökrek, Kars'taki Yarı Finalleri'de başarılar diledi ve sertifikalarını verdi. Kökrek, yaptığı açıklamada, "Sizler, azminiz, disiplininiz ve takım ruhunuza bağlılığınızla, hem kendinizi hem de okulumuzu hem de ilimizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Spor, sadece bedenen gelişmek için değil, aynı zamanda disiplinli, azimli ve takım ruhu ile hareket etmeyi de öğreten bir faaliyettir. Sizler, bu alanda göstermiş olduğunuz başarıyla, sadece kendi branşınızda değil, aynı zamanda hayatta da başarılı olacağınızı göstermiş oldunuz. Biliyorum ki, hepinizin hayalleri var. Bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmanız gerekiyor. Spor, bu hayalleri gerçekleştirmek için size önemli bir fırsat sunuyor. Spor yaparak hem bedenen hem de ruhen gelişebilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir ve hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Sporun, eğitim ve öğretimin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, sporu teşvik etmek ve öğrencilerimizi spora yönlendirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Son olarak, Kars'ta düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'nde ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve büyük bir başarı elde edeceğinize inanıyorum" dedi.

Ziyarette okul müdürü Ahmet Göksu ve takım antrenörü Yusuf Durmuş da hazır bulundu. - AĞRI