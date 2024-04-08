Bingöl'de Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Kutlandı
Bingöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında programlar düzenlendi.
Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Orhan ve beraberindekiler törenin ardından Vali Ahmet Hamdi Usta'yı makamında ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Orhan, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.