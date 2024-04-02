Bingöl merkezinde iş makinesi çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Bingöl merkezde iş makinesinin çarptığı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir iş makinesi, İ.B.'ye çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL