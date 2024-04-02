Elazığ'da Lastiği Patlayan Otomobil Bariyerlere Çarptı

Elazığ'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 ET 447 plakalı otomobilin lastiği patladı. Ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil, önce refüje ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ