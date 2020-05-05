Kızılay bağışçılarını iftardan sonra kan merkezlerinde bekliyor

Türk Kızılay Erzurum Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer, yeni tip koronavirüs salgını ve ramazan ayının aynı döneme denk gelmesiyle kan stoklarının "ihtiyacın alt seviyesinin de altına düştüğüne" ve kronik hastaların tedavisinin devam etmesi gerektiğine işaret ederek, bölgedeki...

Türk Kızılay Erzurum Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer, yeni tip koronavirüs salgını ve ramazan ayının aynı döneme denk gelmesiyle kan stoklarının "ihtiyacın alt seviyesinin de altına düştüğüne" ve kronik hastaların tedavisinin devam etmesi gerektiğine işaret ederek, bölgedeki vatandaşları iftardan sonra kan bağışlamaya çağırdı.

Üzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının insanlar üzerinde oluşturduğu kaygının kan bağışı miktarını düşürdüğünü anımsattı.

Her yıl ramazan ayında stokların zaten göreceli düştüğüne dikkati çeken Dr. Üzer, "Ramazan ayı ve aynı döneme denk gelen koronavirüs nedeniyle kan stoklarında düşme var. Tüm dünyayı etkisi altın alan Kovid-19 salgını nedeniyle kan sıkıntısının eksikliği çok fazla hissetmeye başladık." diye konuştu.

Bölgede insanların kendilerini salgından koruma düşüncesi ve salgının kan yoluyla bulaşabileceği kaygısıyla da kan bağışında bulunmadıklarını belirten Üzer, "Korkmasınlar salgının kan yoluyla bulaşacağının bir tanısı yok. Böyle bir bilgi de yok, kaygıları da olmasın." dedi.

Üzer, özellikle kronik hastaların kan gereksinimlerine işaret ederek, "Stoklarımız ihtiyacın alt seviyesinin de altına düştü. Lösemili, kanser veya kronik hastalarımızın kan ihtiyaçları olmakta. Bir zor süreçten geçiyoruz ve bu insanlarımızın tedavilerinin başarılı şekilde sürdürülmesi için onların kana ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Bu nedenle iftardan sonra herkesi kan merkezlerine davet eden Üzer, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımız bile sokağa çıkma kısıtlamasında Türk Kızılay Kan Merkezlerinin önemine işaret ederek kısıtlama dışında bıraktı. Bağışçılarımız iftardan sonra ve kısıtlamanın olduğu günlerde bile kan verebilirler. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz. Türk Kızılay bu anlamda kendini muhafaza etmiş, Kovid-19 salgını karşısında her türlü önlemi almış, gerekli bütün çalışmaları yapmış bir kurumdur. Güvenli şekilde, güvenerek, inanarak buraya gelip kan verebilirler."

Üzer, Erzurum ile 6 ilin kendilerine bağlı olduğunu, iftardan sonra kurulan stantlarda kan bağışları almaya başladıklarını, salgın süresince insanların gönül rahatlığıyla kan verebileceğini belirtti.

Kaynak: AA