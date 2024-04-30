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Erzurum Teknik Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü (EİSM) arasında imzalanan iş birliği protokolü, eğitim, bilimsel faaliyetler ve sağlık hizmetleri alanlarında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayı amaçlıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, İş Birliği Protokolü için bir araya geldi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü (EİSM) arasında imzalanan "Eğitim, Bilimsel Faaliyetler ve Sağlık Hizmetleri Alanlarında İş Birliği Protokolü", kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Protokol, ETÜ ve EİSM arasında gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları içeriyor. Özellikle, Erzurum ilinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde ETÜ öğrencilerinin sağlanacak hizmetler ve faaliyetler belirtilmiş olup, psikolojik danışmanlık, diyetisyen hizmetleri, fiziksel aktivite danışmanlığı gibi alanlarda iş birliği ön planda olacak.

Protokolün yükümlülükleri arasında, her iki kurumun da belirlenen alanda iş birliği geliştirmesi, akademik ve bilimsel çalışmalarda veri paylaşımı ve akademik destek sunması gibi maddeler bulunuyor. Ayrıca, kişisel verilerin korunması ve gizliliği ile ilgili detaylı hükümler de protokolde yer almaktadır. Bu protokol, tarafların iş birliğiyle sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı, akademik ve bilimsel faaliyetleri desteklemeyi amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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