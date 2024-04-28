Erzurumspor FK, Çorum FK'yı mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK - Çorum FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri müsabakayı değerlendirdi. Kazanmayı hak eden taraf olduklarını söyleyen Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Sezon başından beri zaten dile getirdik. Çok önemli bir oyuncu grubumuz var. Hepsinin emeğine, ayağına sağlık. Benim adıma tarihe geçen bir takım. Erzurum'un da tarihine geçmiş bir takım. Gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar. Geçen hafta kaybettiğimiz Gençlerbirliği maçında bile oyunun tek hakimi bizdik. Birçok gol pozisyonuna girip çok haklı bir mağlubiyet almıştık. ve bugün çok erken kopartmamız gereken bir maç. Çok fazla sayıda pozisyonumuz vardı. Son dakikada gelen gol hak ettiğimiz için sanıyorum. Kaptana nasip etti. Personelimizin, Erzurumspor kulübünün personelinin, çaycısının, aşçısının hepsine teşekkür ediyorum. Önemli bir süreç yaşadık. Normalde 47 puanımız vardı, üç puanımız silinmişti. Eğer o üç puanımız olsaydı hala play-off'un çok güçlü bir adayıydık. Geçen haftaki maçı da çok şanssız bir şekilde kaybettik. O maça hani kırk dört puanla girmiş olsaydık bence o maçta bir tık daha üzerine oynayıp galibiyet alabilirdik. Hem matematiksel olarak play-off şansımız devam ediyor. Ama olur olmaz. Bizim ilk hedefimiz kümede kalmaktı. Oyuncu grubunun eline ayağına, eline sağlık. Biz her hafta taraftara, yönetime, oyunculara hep teşekkür ettik. Başkanımıza teşekkür ettik. Yine teşekkür ediyoruz. Ama bir teşekkür de Erzurum basınına ben hani bir tane maçımız kaldı içeride. Ne olur ne olmaz. Geldiğim ilk günden beri kazandığımız, kaybettiğimiz maçlar oldu. İyi oynadık, kötü oynadık. Ama bir gün bile takımı rahatsız etmediler. Takımın üstünde baskı kurmadılar, sonuna kadar desteklerini gösterdiler. Yerel TV'de olsun, sosyal medyada olsun, her yerde desteklerini bu takımdan esirgemediler. Yerel basına da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bana göre bir sıkıntı görmedim, ben hakemde. Attıkları gol hakem verdi, VAR'dan döndü. Doğru bir karar. Maç içinde de bizim de kırdığımız, sinirlendiğimiz pozisyonlar oldu ama hakemlik bir sıkıntı yoktu" diye konuştu.

Ziya Akçeken: "Kazanmak için gelmiştik"

Kazanmak için geldiklerini fakat istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade eden Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken ise, "Buraya kazanmak için gelmiştik. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Mağlup duruma düştük. Akabinde golü bulduk. Ama skoru koruyamadık. Aslında çok söylenecek bir şey yok, kaybettik. Hakemle ilgili konuşmak istiyorum ama ne konuşacağım onu da bilmiyorum. Hakem bütün taktir haklarını Erzurumspor'dan yana kullandı. Maçın başında Ferhat'a, kaptanımıza sarı kart, diğer oyunculara sarı kart. Son pozisyonda alakası yok, faulle fauller. Sol bekin üç tane üst üste tane pozisyonlar var sarı kart. Dördüncü hakem söylediği kart gösterecek, yok. Bizim oyuncu kafasına darbe alıyor, avantaj devam. Yani söylenecek bir şey yok. Üzgünüz. Biz önümüzdeki maça bakacağız. Şansımızı yitirdik. İki tane maçımız var. Son iki maçı da kazanıp artık üçüncülük mü olur? Ona bakacağız. Erzurumspor'u da tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM