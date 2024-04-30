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Erzurum'da polise karşı gösterilen mukavemet olayları beraberinde getirdi

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Erzurum'da bir aracı kontrol etmek isteyen trafik polisleri, sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Şahıs, polisin uyarılarına rağmen kaçtı ve ardından tekrar polislerle tartıştı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahıs, olay yerindeki vatandaşların meraklı gözleri arasında polis merkezine götürüldü.

Erzurum'da bir şahsın polise karşı gösterdiği mukavemet, beraberinde olayları getirdi.

Kent merkezinin en yoğun bölgesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde bir aracı kontrol amaçlı durdurmak isteyen trafik polisleri sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Araç sürücüsü polisin tüm uyarılarına rağmen aracıyla kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı ve aracı aramaya başladı. Ancak bir süre sonra şahsın yaya olarak trafik polislerinin yanına geldiği ve tekrar tartıştığı görüldü. Tüm ikazlara rağmen ikna olmayan şahıs olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu esnada Cumhuriyet Caddesi'ndeki vatandaşların meraklı gözlerle olayları izlediği görüldü.

Polis, gözaltına aldığı şahsı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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