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Erzurumspor FK, Çorum FK'yı mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

50. dakikada Rosheuvel ortasında ceza sahası içinde Celal Hanalp'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza sahası içinde Celal Hanalp ile mücadelesinde yere düştü, hakem Sarper Barış Saka önce penaltı noktasını gösterdi, sonra VAR'a gitti ve penaltı kararını iptal etti.

86. dakikada Thomas Jacco Verheydt, ceza sahası içinde önüne düşen topu düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 1-1

90+5ç dakikada Ufuk Budak'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Azad İlhan

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Süleyman Koç(Celal Hanalp dk. 46), Sefa Akgün, Eren Tozlu (Alican Özfesli dk. 88), Özgür Sert (Eren Özdemir dk. 90+4), Ufuk Budak, Muhammed Furkan Özhan (Mikhail Kenro Rosheuvel dk. 46), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Gürkan Varlı (Muhammed Emin Yavaş dk. 72)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Alperen Karaca, Hüseyin Mevlütoğlu, Cengizhan Bayrak, Muhammet Taha Ağdağ,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Gökhan Karadeniz dk. 74), Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan (Ahmet Sağat dk. 69), Ahmet İlhan Özek (Süleyman Luş dk. 84), Thomas Jacco Verheydt, Suat Kaya (Eren Aydın dk. 74), Mıchal Jan Nalepa, Hakan Barış (Atakan Akkaynak dk. 84), Erkan Kaş

Yedekler: Ali Türkan, Mıchael Ologo Inaınfe, Adem Doğan Massıs Gülük, Sadık Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Celal Hanalp (dk. 50), Mustafa Yumlu (dk. 90+5) (Erzurum FK), Thomas Jacco Verheydt (dk. 86) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Thomas Jacco Verheydt, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Yakup Kırtay, Mustafa Gürkan Varlı, Ufuk Budak (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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