Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Son Buldu

26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum/ Palandöken 2000'lik buz pistinde düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu(TBPF) 2023-2024 sezonu faaliyet raporunda yer alan Short Track (Sürat Pateni) Türkiye Şampiyonası Palandöken İlçesinde yer alan GSİM 2 Binlik Bin Buz Pateni Salonu'nda yapıldı. 26-28 Nisan 2024 tarihlerinde yapılan şampiyona nefesleri kesti. Erzurum, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Ardahan'dan katılan sporcular kıyasıya yarışlarda şampiyonluk mücadelesi verdi.

Şampiyona sonrası başarılı olan sporculara madalyaları verildi. - ERZURUM