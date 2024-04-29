Üye Girişi
Haberler

Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Son Buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum/ Palandöken 2000'lik buz pistinde düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi. Erzurum, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Ardahan'dan katılan sporcular kıyasıya yarışlarda şampiyonluk mücadelesi verdi.

26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum/ Palandöken 2000'lik buz pistinde düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu(TBPF) 2023-2024 sezonu faaliyet raporunda yer alan Short Track (Sürat Pateni) Türkiye Şampiyonası Palandöken İlçesinde yer alan GSİM 2 Binlik Bin Buz Pateni Salonu'nda yapıldı. 26-28 Nisan 2024 tarihlerinde yapılan şampiyona nefesleri kesti. Erzurum, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Ardahan'dan katılan sporcular kıyasıya yarışlarda şampiyonluk mücadelesi verdi.

Şampiyona sonrası başarılı olan sporculara madalyaları verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kocaeli Ardahan Erzurum Ankara Samsun Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title