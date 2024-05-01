Üye Girişi
Haberler

Erzurum Kadın Kooperatifi ile Organik ve Yöresel Ürünler Türkiye Genelinde Satışa Sunulacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da üretilen organik ve yöresel ürünler, kadın kooperatifi aracılığıyla Türkiye genelinde satışa sunulacak. Kooperatif, kırsaldaki kadınların ürettiği yöresel ürünleri tedarik ederek, üretime ve ekonomiye katkı sağlıyor. Ürünler, Erzurum Kadın Kooperatifi aracılığıyla mağaza ve e-ticaret üzerinden satışa sunulacak.

Erzurum'da üretilen organik ve yöresel ürünler, kadın kooperatifi aracılığıyla Türkiye genelinde satışa sunulacak.

Ticaret Bakanlığının girişimiyle 2019 yılında 7 kadın tarafından kurulan Erzurum Kadın Kooperatifi, kentin yanı sıra birçok ilden kadının ürettiği yöresel ürünleri tedarik ederek, üretime ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Kırsaldaki kadınların ürettiği yöresel ürünler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından tahsis edilen mağazada ve e-ticaret aracılığıyla satışa sunuluyor.

Erzurum Kadın Kooperatifi, Narman ilçesinin Kilimli Mahallesi'nde faaliyet gösteren organik, yöresel ürünler işletmesiyle protokol imzaladı.

Protokolle, kırsal mahallede üretilen tereyağı, kaşar peyniri, bal ve kuşburnu özü gibi 24 çeşit ürün, Erzurum Kadın Kooperatifi aracılığıyla ülke geneline pazarlanacak.

"Ticari birliktelikle birçok ticari işletmeye örnek olalım istedik"

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat, AA muhabirine, firmanın ilk ve tek satış ofisinin kooperatifleri olduğunu söyledi.

İmzalanan protokolle kooperatifin ürün portföyünün genişlediğini ifade eden Polat, "Bu ticari birliktelikle istedik ki birçok ticari işletmeye örnek olalım, kadın dayanışmasını ve istihdamını artıralım. İstedik ki fiziki ve dijital anlamda ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerimizi tanıtalım. Mevcut ürünlerimizin kalitesini artırıp, ürün portföyümüzü genişletelim. Hepsinden önemlisi, bu protokol yerel ve bölgesel anlamda sosyal ve ekonomik kalkınma projesidir. Şu an firmamızla birlikte ürün portföyümüz 50'nin üzerine çıktı." dedi.

Firma yöneticisi Ömer Karahan da daha önce ürünlerini yalnızca internet üzerinden satışa sunduklarını ve protokolle artık bir nevi dükkan sahibi olduklarını anlattı.

Ürünlerinin doğal ve organik olduğunu söyleyen Karahan, şunları kaydetti:

"Şehir merkezindeki müşterilerimiz, 'size nereden ulaşabiliriz' diye soruyorlardı. Mahallemiz merkeze 110 kilometre mesafede. İnsanlar köye alışveriş yapmaya gelemiyordu. Merkeze gönderince mecburen kargo ücreti alıyorduk. Müşterilerimiz de 'merkezde iş yeri açsanız kargo ücreti ödemesek veya gelip tadına baksak kendimiz görüp alsak' diyorlardı. Zeynep Hanım sağ olsun bizimle iletişime geçti. 'Kadın kooperatifinde sizin ürünleriniz de olsa nasıl olur?' diye öneride bulundu. Sözleşme imzaladık, artık ürünlerimiz şehir merkezinde Erzurum Kadın Kooperatifi dükkanında var. Her hafta taze olarak üretip getireceğiz. Ortalama 23-24 çeşit ürünümüz var."

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Erzurum Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title