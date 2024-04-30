Erzurum'da Şehitlere Vefa Projesi Kapsamında Özel Çini Plaket Takdim Edildi

Erzurum'da yaşamış ve vatan için canlarını feda etmiş 357 şehidin anısına duyulan saygı ve minnettarlığı ifade etmek amacıyla 'Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi' düzenlenmişti.

"Aziz Hatıralarımıza Vefa" projesi kapsamında, Erzurum'da yaşamış 357 kahraman şehidin anısına, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 25 özel gereksinimli birey ve 50 korunmaya muhtaç çocuk tarafından özel olarak tasarlanarak hazırlanan el yapımı çini plaket, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdür Vekili Hasan Aykut tarafından Vali Mustafa Çiftçi'ye takdim edildi. - ERZURUM