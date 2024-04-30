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Erzincan ve Bayburt Valileri Erzurum'a ziyarette bulundu

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Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti ve KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldılar.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a gelen Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan; Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Makam ziyaretinin ardından Vali Çiftçi, Erzincan Valisi Aydoğdu ve Bayburt Valisi Eldivan; KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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