Erzincan ve Bayburt Valileri Erzurum'a ziyarette bulundu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a gelen Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan; Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Makam ziyaretinin ardından Vali Çiftçi, Erzincan Valisi Aydoğdu ve Bayburt Valisi Eldivan; KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak ettiler. - ERZURUM