Polise zor anlar yaşattı... Önce aracıyla kaçtı sonra yürüyerek polislerin yanına geldi

ERZURUM - Erzurum'da bir şahsın polise karşı gösterdiği mukavemet beraberinde olayları getirdi.

Kent merkezinin en yoğun bölgesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde bir aracı kontrol amaçlı durdurmak isteyen trafik polisleri sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Araç sürücü polisin tüm uyarılarına rağmen aracıyla kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı ve aracı aramaya başladı. Ancak bir süre sonra şahsın yaya olarak trafik polislerinin yanına geldiği ve tekrar tartıştığı görüldü. Tüm ikazlara rağmen ikna olmayan şahıs olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu esnada Cumhuriyet Caddesi'ndeki vatandaşların meraklı gözlerle olayları izlediği görüldü.

Polis gözaltına aldığı şahısla ilgili işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.