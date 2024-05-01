Yılanların dansı böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bir vatandaş çalılıkların arasında adeta dans eden iki yılanı görüntüledi.

Yörede "Hopa Engereği" olarak bilinen ve nesli tükenmek üzere olan iki yılanın dansı saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı.

Oltu'nun Ayvalı Mahallesinde Oltu Çayı kenarında uzunlukları yaklaşık 2 metreyi aşan gri renkli iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayvalı mahalle sakinlerinden Nuh Albayrak evine giderken çalılıkların içerisindeki iki yılanın danslarına den geldi ve hemen cep telefonuyla kayıt yaptı. Yaklaşık 15 dakika gibi bir süre dans eden yılanlar sonrasında Nuh Albayrak'ı farkedince çalılıklar içerisinde gözden kayboldular.