Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş"lerini 24. haftada da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların çocuklarıyla katıldığı programda, Filistin halkı için dua edildi. Yürüyüşe bazı sivil toplum kuruluşları ile çevreden vatandaşlar da destek verdi.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Reyya Gülnihal Göktaş, grup adına yaptığı konuşmada, "Gazze'deki çocukları İsrail bombardımanından korumak ne kadar bizim görevimizse, dünyanın diğer çocuklarını da siyonizmin pis emellerinden kurtarmak o kadar görevimizdir. Dondurma kamyonunu protesto eden her çocuk mücahittir. Her hafta burada sıcak soğuk demeyip her hafta yürüyüşümüze katılan genç, yaşlı, çocuk, hekim, ev hanımı, sağlık çalışanı, ayakkabı boyacısı, öğrenci, polis memuru, akademisyen, esnaf herkes mücahittir. Allah cihadımızı kabul etsin ve daha fazlasını yapabilmeyi hepimize nasip etsin." dedi.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.