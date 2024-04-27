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Erzurum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada, yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Erzurum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ömer Tolar idaresindeki 25 DG 002 plakalı bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Yunus Emre Mahallesi Özmeral Caddesi'nde, İbrahim İstanbullu'nun kullandığı 07 AKM 54 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi, park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Tolar ile araçtaki Hamza Ethemdost, Sedagül Altındağ, Sema Yanger, Ayşe Dursun ve Fatma Arıcı yaralandı.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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