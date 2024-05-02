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Tilki yavruları koruma altında

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Erzurum'da kazı çalışması sırasında bulunan 4 tilki yavrusu koruma altına alındı. Yavrular, Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımlarına devam edilecek.

Tilki yavruları koruma altında

ERZURUM - Erzurum'da kazı çalışması sırasında işçiler tarafından bulunan 4 tilki yavrusu koruma altına alındı.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Yarımca Mahallesi kırsalında kazı çalışması yapan işçilerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Personeli olarak 4 tilki yavrusu teslim alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Veteriner Hekimi Selçuk Albayrak tarafından ilk muayene, bakım ve beslemeleri yapılan tilki yavrularının sağlıklı olduğu belirtildi. . Hayati tehlikesi olmayan yavrular erişkinliğe ulaşıp doğaya dönebilecek güce erişinceye kadar Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakımlarına devam edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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