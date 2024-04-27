Erzurum'da Trafiğe Kayıtlı Motorlu Araç Sayısı 134 Bin 480

Erzurum'da Mart ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 134 bin 480 olduğu bildirildi.

TÜİK 2024 Mart dönemi İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3'üncü olurken, ülkede ise 49'uncu sırada yer aldı.

Erzurum her bin kişiye düşen araç sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Mart ayı kaydında Erzurum'da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 179,6; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 91,1, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 39, her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 28,8 olarak hesaplandı.

Mart 2024 Erzurum araç varlığı

TÜİK 2024 Mart ayı verilerinde Erzurum'da 68 bin 239 otomobil, 2 bin 407 minibüs, bin 233 otobüs, 29 bin 139 kamyonet, 6 bin 187 kamyon, 5 bin 13 motosiklet, 749 özel amaçlı taşıt, 21 bin 513 traktör olmak üzere toplam 134 bin 480 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Bölgesel veriler ve Erzurum

TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, 2024 Mart ayı kaydında Erzurum'da 134 bin 480, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 224 bin 10, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 358 bin 156, Doğu Anadolu Bölgesinde 904 bin 421 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi

Mart ayı bölgesel otomobil varlığı ve Erzurum

DOSİAD'ın TÜİK verileri kaydında yaptığı analizlere göre, Mart ayı itibariyle Erzurum'da 68 bin 239, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 108 bin 948, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 143 bin 348, Doğu Anadolu Bölgesinde 410 bin 319 otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu aktarıldı.

Mart ayı bölgesel traktör varlığı ve Erzurum

TÜİK Mart ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre; Erzurum'da 21 bin 513, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 33 bin 279, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 78 bin 753, Doğu Anadolu Bölgesinde 152 bin 245 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum'un taşıt sayısı payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Mart 2023 kaydında Erzurum trafiğine kayıtlı araç sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 60,03, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37,54, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,86'lIk pay edindi.

Erzurum'un otomobil sayısı payı

Veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum'un otomobil varlığı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 62,63, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 47,60, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,63'lük pay oluşturdu.

Bölge illeri motorlu kara taşıtı varlığı dağılımı

TÜİK verilerine göre Ağrı'da 32 bin 514, Bingöl'de 20 bin 726, Bitlis'te 25 bin 701, Elazığ'da 154 bin 393, Erzincan'da 71 bin 868, Erzurum'da 134 bin 480, Hakkari'de 9 bin 803, Kars'ta 49 bin 111, Malatya'da 220 bin 410, Muş'ta 37 bin 886, Tunceli'de 11 bin 480, Van'da 83 bin 528, Ardahan'da 19 bin 984, Iğdır'da 32 bin 537 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Araç sayısının en yüksek olduğu 50 il

Ülkede taşıt sayısının en yüksek olduğu 50 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Manisa, Gaziantep, Muğla, Hatay, Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Denizli, Samsun, Kayseri, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afyonkarahisar, Trabzon, Kütahya, Tokat, Malatya, Isparta, Osmaniye, Çorum, Sivas, Edirne, Zonguldak, Ordu, Uşak, Burdur, Diyarbakır, Aksaray, Kırklareli, Elazığ, Kastamonu, Nevşehir, Amasya, Adıyaman, Düzce, Bolu, Erzurum, Niğde olarak açıklandı

TÜİK taşıt sayısı mart verilerini açıkladı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı. Mart ayında 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini paylaştı. Mart ayında 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 21,9, traktörde yüzde 18,3, otomobilde yüzde 15,4, otobüste yüzde 15,4, kamyonette yüzde 7,3, kamyonda yüzde 0,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 8,8 ve minibüste yüzde 6,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 43,4, motosiklette yüzde 33,6, minibüste yüzde 30,4, otobüste yüzde 19,7, otomobilde yüzde 16,2 artarken kamyonette yüzde 13,1, kamyonda yüzde 11,8 ve traktörde yüzde 5,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 29 milyon 367 bin 254 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,8'ini otomobil, yüzde 18,1'ini motosiklet, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 865 bin 144 adet taşıtın devri yapıldı. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,1'ini otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 10,3'ünü motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 88 bin 718 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,1'i benzin yakıtlı.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 278 bin 891 adet otomobilin yüzde 66,1'i benzin, yüzde 12,9'u dizel, yüzde 12,7'si hibrit, yüzde 7,1'i elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlıdır. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 498 bin 386 adet otomobilin ise yüzde 35,2'si dizel, yüzde 33,0'ı LPG, yüzde 29,2'si benzin, yüzde 1,7'si hibrit ve yüzde 0,6'sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Ocak-Mart döneminde 633 bin 710 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 37,5 artarak 633 bin 710 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,9 artarak 6 bin 792 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 626 bin 918 adet artış gerçekleşti. - ERZURUM