Erzurum'da Cinayet İhbarı Panik Yarattı

Erzurum'da polise bir şahsın cinayete kurban gittiğine dair yapıla ihbar hareketli anlar yaşattı, ailenin yüreği ağzına geldi.

Güvenlik güçleri elektronik posta üzerinden kendilerine gelen ve 17 yaşındaki D.Y.'nin öldürüldüğüne dair ihbar üzerine hemen harekete geçti. Erzurum Aziziye ilçesi Sultan Alparslan Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki adrese giden polis, kapının kilitli olduğunu gördü. Daha sonra aileye ulaşan polis ekipleri bir yandan da araştırma yaptı. Bir süre sonra tedirgin ve korku içinde evlerine gelen aile kapıyı polis eşliğinde açtı. Evde herhangi bir olumsuzluğun olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Bu arada hakkında "öldü" ihbarı yapılan D.Y.'nin de iş yerinde olduğu belirlendi. D.Y.'nin anneannesi Z.C. yapılan asılsız ihbara tepki gösterdi ve sorumluların bir an önce bulunmasını istedi. - ERZURUM