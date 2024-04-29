TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclis Toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Başkan Özakalın'ın yanı sıra TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclis Başkanı Haluk Yıldız ile sektördeki firma sahipleri, yönetim kurulu başkanları, CEO ve genel müdür seviyesindeki üst düzey sektör temsilcileri katıldı.

Özakalın; "2024'ü sektör adına iyi değerlendireceğiz"

Toplantıda TOBB Yönetim Kurulu adına Sektör Meclisi üyelerine hitap eden Başkan Özakalın, orman varlığının, birçok endüstriye yarı mamul veya ham madde olarak girdi sağlaması nedeniyle ülkelerin ekonomik kalkınmalarında çok önemli bir yer teşkil ettiğini dile getirdi. Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Bu nedenle orman sektörünün geleceğine ilişkin daha önce de üzerinde durduğumuz önemli gündem maddelerinin bugün burada tekrar altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Gündem maddeleri ile ilgili meclis başkanının ve üyelerimizin değerli yorumlarını bizlerle paylaşması ve alınan kararlara ilişkin destek vermesi önemli 2024 yılını verimli bir şekilde daha da iyi değerlendirebileceğimize ve kıymetli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, sektörel sorunların çözümü için katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

"Süreci yakından takip ediyoruz"

Başkan Özakalın konuşmasında ayrıca, sektör sorunlarıyla ilgili raporun şubat ayında TOBB'un ev sahipliğinde düzenlenen, 'TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulduğunu belirterek, "TOBB olarak sektörel sorunların çözüme kavuşması adına değerli Meclis Başkanımız Haluk Yıldız'la birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Sorunlarımızın dile getirilmesi ve çözüm önerileri sunulması noktasında da bize destek veren sektörün değerli temsilcilerine ve Meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah, gündemimizde yer alan konuları istişare, ortak akıl ve el birliğiyle çözüme kavuşturacağız" dedi.

Sektör Meclisi toplantısı, Başkan Özakalın'ın konuşmasının ardından, Meclis Başkanı Haluk Yıldız yönetiminde devam etti.

Orman ürünleri sektörü dış pazar imkanlarında daralma ve rekabet gücünün zayıflamasına ilişkin alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantının gündeminde ayrıca, "Orman Ürünleri Sektörünün ARGE kapasitesi ve kabiliyetinin geliştirilmesi konusunda iş planı yapılması", "EUDR- AB Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü Hakkında OGM ve diğer paydaşlar ile birlikte ortak yol haritasının belirlenmesi", "12. Kalkınma Planında alınan kararların hayata geçirilmesi için tarafları harekete geçirme programının yapılması" ve "Kapasite Raporuna Dayalı Tomruk Satış Sistemi'nin ne zaman ve nasıl hayata geçirileceğine dair değerlendirmelerin yapılması" gibi konular yer aldı.

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı, dile getirilen konular üzerine yapılan istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ERZURUM